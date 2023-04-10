Бразильский футболист "Химок" высказался о возможном получении гражданства РФ

"Хочется сказать, что мне очень нравится Россия. Но, к сожалению, в связи с тем, что идет интенсивная подготовка к играм, то не удалось много мест посмотреть. Но все же несколько прогулок с женой были выполнены, успели посмотреть какие-то окрестности. В целом все очень понравилось, когда матчи прекратятся и будет более расслабленная обстановка, то мы обязательно вернемся к этому вопросу", - добавил бразильский футболист.