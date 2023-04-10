Бразильский футболист "Химок" высказался о возможном получении гражданства РФ

Бразильский защитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Лео Андраде подумает над тем, чтобы получить российское гражданство. Об этом Андраде заявил ТАСС в понедельник.
24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство футболистам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо.
"Да, я слышал об этом, но пока что в ходе последних событий и большой загруженности не возникало вопросов и разговоров на эту тему, - сказал Андраде. - Но тем не менее я подумаю об этом".
"Хочется сказать, что мне очень нравится Россия. Но, к сожалению, в связи с тем, что идет интенсивная подготовка к играм, то не удалось много мест посмотреть. Но все же несколько прогулок с женой были выполнены, успели посмотреть какие-то окрестности. В целом все очень понравилось, когда матчи прекратятся и будет более расслабленная обстановка, то мы обязательно вернемся к этому вопросу", - добавил бразильский футболист.
Андраде отметил, что еще не был на Красной площади.
"Но мы успели погулять с супругой по ночной Москве, нам очень понравились светящиеся здания, длинные улицы, - отметил он. - Это то, что зацепило".
Расставание с Гогниевым
3 апреля "Химки" объявили об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначили Рината Билялетдинова.
"Задача футболистов в первую очередь - играть, но уход главного тренера - это все-таки решение директората, - отметил Андраде. - Конечно, мы начинаем привыкать к новым переменам, уже одну неделю провели в тренировках с новым тренером. Как Гогниев попрощался? В первую очередь он отметил, что команда имеет большие шансы на успех, но, к сожалению, некоторые задачи, которые ставились, не были выполнены в настоящий момент".
Уходу Гогниева с поста главного тренера предшествовало поражение "Химок" от "Краснодара" со счетом 0:6 в матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Конечно, мы были огорчены поражением со счетом 0:6, но нужно принять во внимание, что у нас удалили одного защитника, также ситуация складывалась таким образом, что мы играли у себя дома, что добавило немного печали в наше настроение, - сказал Андраде. - Но тем не менее мы понимаем, что должны исправить наше положение".
9 апреля "Химки" в гостях уступили ЦСКА со счетом 0:3 22-м туре РПЛ.
"Мы очень неплохо начали матч, но тем не менее мы видим в таблице большой разрыв от первого места, - сказал Андраде. - В общем, я хочу сказать, что у меня положительное отношение ко всему происходящему, то есть наша команда предпринимает большие усилия, чтобы выстроить как-то свою игру".
Андраде 24 года, он выступает за "Химки" с февраля 2023 года. Защитник провел за команду пять матчей, не отметившись результативными действиями. "Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 22 матчах. В следующем туре подмосковная команда 15 апреля дома сыграет со "Спартаком".