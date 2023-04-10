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14 минут назад

Бразильский футболист "Химок" Андраде заявил, что подумает над получением гражданства РФ

ТАСС

Бразильский защитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Лео Андраде подумает над тем, чтобы получить российское гражданство. Об этом Андраде заявил ТАСС в понедельник.

Бразильский футболист "Химок" высказался о возможном получении гражданства РФ
Фото: ФК "Химки"ФК "Химки"

24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство футболистам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо.

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"Да, я слышал об этом, но пока что в ходе последних событий и большой загруженности не возникало вопросов и разговоров на эту тему, - сказал Андраде. - Но тем не менее я подумаю об этом".

"Хочется сказать, что мне очень нравится Россия. Но, к сожалению, в связи с тем, что идет интенсивная подготовка к играм, то не удалось много мест посмотреть. Но все же несколько прогулок с женой были выполнены, успели посмотреть какие-то окрестности. В целом все очень понравилось, когда матчи прекратятся и будет более расслабленная обстановка, то мы обязательно вернемся к этому вопросу", - добавил бразильский футболист.

Андраде отметил, что еще не был на Красной площади.

"Но мы успели погулять с супругой по ночной Москве, нам очень понравились светящиеся здания, длинные улицы, - отметил он. - Это то, что зацепило".

Расставание с Гогниевым

3 апреля "Химки" объявили об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначили Рината Билялетдинова.

"Задача футболистов в первую очередь - играть, но уход главного тренера - это все-таки решение директората, - отметил Андраде. - Конечно, мы начинаем привыкать к новым переменам, уже одну неделю провели в тренировках с новым тренером. Как Гогниев попрощался? В первую очередь он отметил, что команда имеет большие шансы на успех, но, к сожалению, некоторые задачи, которые ставились, не были выполнены в настоящий момент".

Уходу Гогниева с поста главного тренера предшествовало поражение "Химок" от "Краснодара" со счетом 0:6 в матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Конечно, мы были огорчены поражением со счетом 0:6, но нужно принять во внимание, что у нас удалили одного защитника, также ситуация складывалась таким образом, что мы играли у себя дома, что добавило немного печали в наше настроение, - сказал Андраде. - Но тем не менее мы понимаем, что должны исправить наше положение".

9 апреля "Химки" в гостях уступили ЦСКА со счетом 0:3 22-м туре РПЛ.

"Мы очень неплохо начали матч, но тем не менее мы видим в таблице большой разрыв от первого места, - сказал Андраде. - В общем, я хочу сказать, что у меня положительное отношение ко всему происходящему, то есть наша команда предпринимает большие усилия, чтобы выстроить как-то свою игру".

Андраде 24 года, он выступает за "Химки" с февраля 2023 года. Защитник провел за команду пять матчей, не отметившись результативными действиями. "Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 22 матчах. В следующем туре подмосковная команда 15 апреля дома сыграет со "Спартаком".

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