Болельщик «Монпелье» напал на тренера «Тулузы» прямо по ходу матча Лиги 1

Во время матча 30-го тура французской Лиги 1 между «Монпелье» и «Тулузой» (1:2) случился громкий скандал. Болельщик хозяев выбежал на поле и напал на помощника главного тренера фиолетовых.

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Как сообщает Midi Libre, данный инцидент произошел на 89 й минуте встречи, состоявшейся 9 апреля. Утверждается, что в итоге фанат был задержан стюардами, а затем передан полиции, арестовавшей нарушителя. Примечательно, что это случилось сразу после того, как нападающий «Монпелье» Элье Ваи сократил отставание в счёте.