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19 минут назад

Болельщик «Монпелье» напал на тренера «Тулузы» прямо по ходу матча Лиги 1

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Во время матча 30-го тура французской Лиги 1 между «Монпелье» и «Тулузой» (1:2) случился громкий скандал. Болельщик хозяев выбежал на поле и напал на помощника главного тренера фиолетовых.

Болельщик «Монпелье» напал на тренера «Тулузы» прямо по ходу матча Лиги 1
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает Midi Libre, данный инцидент произошел на 89 й минуте встречи, состоявшейся 9 апреля. Утверждается, что в итоге фанат был задержан стюардами, а затем передан полиции, арестовавшей нарушителя. Примечательно, что это случилось сразу после того, как нападающий «Монпелье» Элье Ваи сократил отставание в счёте.

«Тулуза» после 30 матчей набрала 38 очков и занимает 12 е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье», имея в своём активе 37 очков, переместился на 13 е место.

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