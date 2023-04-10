В «Локомотиве» не исключили варианта названия трибуны стадиона в честь Сёмина

«У нас с Юрием Павловичем очень хорошие отношения. Приглашали ли мы его в клуб? На сегодняшний день у нас есть главный тренер. Мы с Юрием Павловичем находимся в творческом состоянии и думаем, как использовать его уникальный опыт. Он ждёт от нас определённых решений.



В своё время Юрию Павловичу предлагали назвать одну из трибун стадиона в его честь, но он отказался. Не могу исключать, что какие-то подобные решения будут приняты», — сказал Нагорных в видео в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.