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1 час назад

В «Локомотиве» не исключили варианта названия одной из трибун стадиона в честь Юрия Сёмина

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных не исключил варианта, что в клубе постараются отдать должное бывшему главному тренеру команды Юрию Сёмину, назвав одну из трибун стадиона железнодорожников в его честь.

В «Локомотиве» не исключили варианта названия трибуны стадиона в честь Сёмина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У нас с Юрием Павловичем очень хорошие отношения. Приглашали ли мы его в клуб? На сегодняшний день у нас есть главный тренер. Мы с Юрием Павловичем находимся в творческом состоянии и думаем, как использовать его уникальный опыт. Он ждёт от нас определённых решений.

В своё время Юрию Павловичу предлагали назвать одну из трибун стадиона в его честь, но он отказался. Не могу исключать, что какие-то подобные решения будут приняты», — сказал Нагорных в видео в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.

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