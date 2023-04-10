Главный тренер «Легиона» рассказал о попытке организации договорного матча

Главный тренер «Легиона»: нам предлагали 3 млн рублей за сдачу матча
Главный тренер «Легиона» Ахмад Магомедкамилов высказался на тему договорных матчей в российском футболе. 43-летний специалист заявил о попытке организации договорного матча во Второй лиге.
«Легион» не работает с судьями. Это дело принципа. Один раз нашему клубу предлагали 3 млн рублей, чтобы мы уступили. Причём делалось это через третьих лиц. Люди знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. Такое же отношение у нас и к судейской теме. Никаких преференций до матча мы им не делаем. После — можем угостить шашлыком. Но точно не до. Нам важно, чтобы всё было честно. Какой толк радоваться, если вы побеждаете из-за судьи? Я этого совсем не понимаю», — приводит слова Магомедкамилова «Чемпионат».
«Легион» после 23 матчей имеет в своём активе 17 очков и располагается на 12-м месте в таблице группы 1 Второй лиги. Махачкалинский клуб был основан в октябре 2015 года, а с 2016 по 2022 год назывался «Легион-Динамо».