Главный тренер «Легиона» рассказал о попытке организации договорного матча

«Легион» не работает с судьями. Это дело принципа. Один раз нашему клубу предлагали 3 млн рублей, чтобы мы уступили. Причём делалось это через третьих лиц. Люди знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. Такое же отношение у нас и к судейской теме. Никаких преференций до матча мы им не делаем. После — можем угостить шашлыком. Но точно не до. Нам важно, чтобы всё было честно. Какой толк радоваться, если вы побеждаете из-за судьи? Я этого совсем не понимаю», — приводит слова Магомедкамилова «Чемпионат».