«МЮ» заинтересовался двумя игроками

«МЮ» интересуется Мак Аллистером и Кайседо. «Брайтон» запросит 70 млн фунтов за каждого хавбека
«Манчестер Юнайтед» интересуется Мойсесом Кайседо и Алексисом Мак Аллистером из «Брайтона»
По информации The Telegraph, усиление центра полузащиты – одна из ключевых задач для клуба и тренера Эрика тен Хага этим летом.
Центральные полузащитники «Брайтона» входят в шорт-лист манкунианцев.
Ожидается, что «Брайтон» попросит не менее 70 млн фунтов и за аргентинца, и за эквадорца.
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«МЮ» интересуется Мак Аллистером и Кайседо. «Брайтон» запросит 70 млн фунтов за каждого хавбека
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