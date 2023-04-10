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«МЮ» интересуется Мак Аллистером и Кайседо. «Брайтон» запросит 70 млн фунтов за каждого хавбека

«Манчестер Юнайтед» интересуется Мойсесом Кайседо и Алексисом Мак Аллистером из «Брайтона»

«МЮ» заинтересовался двумя игроками
© Sports.ru

По информации The Telegraph, усиление центра полузащиты – одна из ключевых задач для клуба и тренера Эрика тен Хага этим летом.

Центральные полузащитники «Брайтона» входят в шорт-лист манкунианцев.

Ожидается, что «Брайтон» попросит не менее 70 млн фунтов и за аргентинца, и за эквадорца.

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