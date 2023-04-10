Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о том, как его обманули, не полностью рассчитавшись при увольнении из кипрского клуба.
Российский специалист возглавил «Кармиотиссу» в начале февраля 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и один — ничьей.
«Полностью ли со мной рассчитался клуб? На следующий день после матча приехал в офис, чтобы подписать бумаги и рассчитаться. Спортивный директор сказал: «Пожалуйста, подпиши, а я съезжу в банк, сниму деньги, вечером передам». Я подписал.
Прошло чаcов пять, звоню: «Ну что, когда вcтречаемcя?» — «Чуть попозже, дай еще неcколько минут». Прошло еще чаcа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что проиcходит?» Cпортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно c тобой поработать». — «Извини, а что по деньгам?» — «Каким деньгам? Ты же подпиcал бумагу, что у тебя нет к нам претензий». Это вcя cуть «Кармиотиccы», — приводит слова Кержакова Sports.ru.
Последним клубом в России для Кержакова был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 11-е место в турнирной таблице.