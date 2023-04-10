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53 минуты назад

Российский тренер Кержаков рассказал, как его обманули в "Кармиотиссе"

Газета.Ru

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о том, как его обманули, не полностью рассчитавшись при увольнении из кипрского клуба.

Кержаков рассказал, как его обманули в "Кармиотиссе"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Российский специалист возглавил «Кармиотиссу» в начале февраля 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и один — ничьей.

«Полностью ли со мной рассчитался клуб? На следующий день после матча приехал в офис, чтобы подписать бумаги и рассчитаться. Спортивный директор сказал: «Пожалуйста, подпиши, а я съезжу в банк, сниму деньги, вечером передам». Я подписал.

Прошло чаcов пять, звоню: «Ну что, когда вcтречаемcя?» — «Чуть попозже, дай еще неcколько минут». Прошло еще чаcа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что проиcходит?» Cпортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно c тобой поработать». — «Извини, а что по деньгам?» — «Каким деньгам? Ты же подпиcал бумагу, что у тебя нет к нам претензий». Это вcя cуть «Кармиотиccы», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

Последним клубом в России для Кержакова был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 11-е место в турнирной таблице.

Футбол,Александр Кержаков,
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