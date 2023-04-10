Защитник «Крыльев» рассказал, когда может задуматься о получении гражданства РФ

«Я никогда не думал о возможном получении российского гражданства. Но у меня ещё есть много времени для этого. Возможно, я задумаюсь о получении российского паспорта, если «Крылья» дадут мне новый контракт. Пока что у меня нет нового контракта (смеётся).



Хочу ли остаться в «Крыльях»? Да, конечно. Мне комфортно здесь, всё нравится. У меня будет действовать контракт ещё два сезона — остаюсь в клубе минимум до 2025 года», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.