Экс-футболист «Спартака» ответил на вопрос, есть ли у команды «промесозависимость»

«Есть ли у «Спартака» «промесозависимость»? Промес играет большую роль в группе атаки «Спартака»: разгоняет атаки, отдаёт хорошие передачи. Да и его индивидуальные качества… Без него команда выглядит по-другому. Конечно, есть зависимость. Когда главная звезда не играет и в составе нет футболиста, который определяет часть игры, — это проблема», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.