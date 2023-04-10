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10 минут назад

Андрей Тихонов ответил на вопрос, есть ли у «Спартака» «промесозависимость»

Чемпионат.com

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов считает, что у команды есть зависимость от нападающего Квинси Промеса.

Экс-футболист «Спартака» ответил на вопрос, есть ли у команды «промесозависимость»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Есть ли у «Спартака» «промесозависимость»? Промес играет большую роль в группе атаки «Спартака»: разгоняет атаки, отдаёт хорошие передачи. Да и его индивидуальные качества… Без него команда выглядит по-другому. Конечно, есть зависимость. Когда главная звезда не играет и в составе нет футболиста, который определяет часть игры, — это проблема», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

31-летний Промес в нынешнем сезоне в 30 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

Футбол,Илья Никульников,Квинси Промес,Андрей Тихонов,Спартак,
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