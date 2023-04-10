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Тренер Слуцкий описал победу "Крыльев" над "Сочи" фразой из советской комедии

Бывший главный тренер ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу самарских «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Слуцкий описал победу "Крыльев" над "Сочи" фразой из советской комедии
© РИА Новости

Перед встречей игроки «Крыльев» сходили в церковь.

«Вот что крест животворящий делает, хочется сразу сказать (смеется), потому что футболисты «Крыльев» перед матчем с «Сочи» сходили в церковь. В очень равной игре, со взаимными небольшими шансами, удача была на стороне самарской команды. Думаю, этот поход имел ключевое значение», — сказал специалист в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

До матча с «Сочи» самарский клуб не побеждал на протяжении семи матчей.

В текущем сезоне чемпионата России «Крылья» после 22-го тура набрали 24 очка и занимают 12е место в турнирной таблице. В ближайшем туре подопечные Игоря Осинькина на своем поле сыграют с подмосковными «Химками». Встреча пройдет 15 апреля, начало в 14.00 (мск).

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