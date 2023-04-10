Слуцкий описал победу "Крыльев" над "Сочи" фразой из советской комедии

«Вот что крест животворящий делает, хочется сразу сказать (смеется), потому что футболисты «Крыльев» перед матчем с «Сочи» сходили в церковь. В очень равной игре, со взаимными небольшими шансами, удача была на стороне самарской команды. Думаю, этот поход имел ключевое значение», — сказал специалист в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.