«Зенит» планирует выкупить права на игрока «Коринтианса»

Мантуан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в июне 2022 года на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец провёл 16 матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника семь матчей в Фонбет Кубке России. Мантуану 21 год.