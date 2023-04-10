Ветеран сборной СССР раскритиковал Дзюбу

«Это самый некультурный поступок со стороны Дзюбы в отношении человека, который столько лет работал вместе с ним, был в чудесных отношениях. Они столько раз вместе побеждали. Дзюба по своему не возрасту не стал подходить команде команде, которая олицетворяет движущий футбол, когда вся команда находиться в бешеном круговороте, никто не стоит на месте. Дзюба по своим кондициям не подходит «Зениту». Они же его не выгнали — они держали его в команде, выпускали на поле.



Когда Дзюба сам почувствовал, что не подходит команде, то начал искать возможность перейти в другую команду. И ведь он не смог нигде задержаться и найти другую команду, где ему доверили бы место в основном составе! В «Локомотиве» он получил возможность играть, но это не тот самый Дзюба, который был в составе сборной России столько лет. Это не тот самый Дзюба, который покрывал в «Зените» всю переднюю линию.



Он должен понимать, что возраст уже играет против футболиста. Дзюба не должен так поступать, потому что его дальнейший путь, возможно, будет тоже тренерским. Он поступил неправильно. На его месте я бы первый пошёл навстречу Семаку и до игры, и после. Ему надо учиться. В дальнейшем он не должен замыкаться, а искать контакты со своими бывшими футболистами, тренерами, друзьями и так далее», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.