Кабмин включил оформление карты болельщика в перечень услуг МФЦ

Правительство включило в перечень государственных услуг, которые предоставляются МФЦ по принципу "одного окна", оформление паспорта болельщика (Fan ID). Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

В начале апреля Минцифры подготовило проект постановления правительства, который позволяет детям до 14 лет проходить идентификацию для получения паспорта болельщика, чтобы посещать футбольные матчи Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) без посещения МФЦ, а пенсионеры и инвалиды смогут получать паспорта болельщиков без очереди на стадионе перед матчем.

Президент Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования". Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на портале госуслуг появилась у зрителей 4 июля 2022 года.