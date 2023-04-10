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Гендиректор «Локомотива» назвал единственную задачу команды

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что единственная задача команды на оставшуюся часть сезона 2022/2023 — побеждать в каждом матче.

Гендиректор «Локомотива» назвал единственную задачу команды
© Матч ТВ

— Меняется задача «Локомотива»? Задача команды — побеждать в каждом матче, быть, как можно выше. Других задач нет, — передает слова Леонченко «Чемпионат».

«Локомотив» в воскресенье уступил дома «Зениту» со счетом 1:2. «Зенит» набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (25) идет 11 м.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

В понедельник с 16:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР пройдет прямая трансляция встречи 22 го тура МИР РПЛ «Оренбург» — «Ростов».

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