Слуцкий предложил футболистам «Спартака» сходить в церковь

«У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» (сходить в церковь. — Прим. «Чемпионата»). «Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не могут выиграть долгое время», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.