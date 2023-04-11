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«Вест Хэм» рассматривает Галлахера и Филлипса в качестве замены Райсу

Английский «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает возможность подписания Конора Галлахера или Калвина Филлипса в качестве замены Деклану Райсу, сообщает Evening Standard.

«Вест Хэм» рассматривает Галлахера и Филлипса в качестве замены Райсу
© Чемпионат.com

По информации источника, «молотобойцы» являются давними поклонниками английского дуэта и внимательно следят за их отношениями с текущими клубами, поскольку будущее обоих игроков находится под вопросом.

Райс, скорее всего, будет продан в конце сезона. Игрок вступает в последние два года своего контракта, отклонив несколько предложений о новом выгодном соглашении.

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес уже долгое время рассчитывает на подписание высококлассного полузащитника, и хотя в последнее время бразилец Лукас Пакета получил более серьёзную роль, ожидаемый уход Райса всё равно подкрепляет необходимость приобретения качественного игрока центра поля.

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