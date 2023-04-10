Кержаков рассказал, зачем ездил к Федотову в ЦСКА и к Йокановичу в «Динамо»

Всю крутость Федотова можно было бы понять, если бы я приехал в его «Сочи». Становление команды не идёт сезон-полтора. Федотов работал в «Сочи» два с половиной сезона, мы видели, как команда эволюционировала, больше контролировала мяч. В ЦСКА Федотов только внедрял своё видение. Было понятно, на что направлены его упражнения, но они были новыми для игроков – Федотову приходилось часто корректировать их на ходу. Не думаю, что у него такое было в последнем сезоне в «Сочи», там наверняка всё шло на автомате.