Нападающий «Реала» Бензема может открыть собственную академию

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема может открыть собственную футбольную академию в Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание Marca.

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По данным источника, такое условие ему выдвинул один из саудовских клубов в рамках предложенного многомиллионного контракта в случае ухода из «Реала».

Нынешнее соглашение Бензема с «Реалом» истекает летом 2023 года. При этом сам 35 летний француз не планирует переезжать в Саудовскую Аравию в ближайшее трансферное окно.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года, вместе с «Реалом» он пять раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза чемпионат Испании.