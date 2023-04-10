Два представителя «Спартака» могут уйти в конце нынешнего сезона

Мележиков или Эшуорт могут уйти из «Спартака» в конце нынешнего сезона
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время в совет директоров «Спартака» могут войти два новых представителя.
Отмечается, что один из новичков руководящего органа должен будет взять на себя оперативное управление клубом. Сообщается, что в его обязанности будут входить вопросы, решаемые помощником президента. Фактически, этот человек встает в табели о рангах над генеральным директором.
На данный момент пост генерального директора «Спартака» остаётся за Евгением Мележиковым, а должность спортивного директора занимает Пол Эшуорт. В конце нынешнего сезона кто-то из них покинет клуб. Источник сообщает, что между Мележиковым и Эшуортом нет никакого конфликта, однако у них разный подход к видению будущего красно-белых.
«Спартак» в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля в 22 матчах набрали 42 очка.