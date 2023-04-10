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Мележиков или Эшуорт могут уйти из «Спартака» в конце нынешнего сезона

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время в совет директоров «Спартака» могут войти два новых представителя.

Два представителя «Спартака» могут уйти в конце нынешнего сезона
© Betassist

Отмечается, что один из новичков руководящего органа должен будет взять на себя оперативное управление клубом. Сообщается, что в его обязанности будут входить вопросы, решаемые помощником президента. Фактически, этот человек встает в табели о рангах над генеральным директором.

На данный момент пост генерального директора «Спартака» остаётся за Евгением Мележиковым, а должность спортивного директора занимает Пол Эшуорт. В конце нынешнего сезона кто-то из них покинет клуб. Источник сообщает, что между Мележиковым и Эшуортом нет никакого конфликта, однако у них разный подход к видению будущего красно-белых.

«Спартак» в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля в 22 матчах набрали 42 очка.

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