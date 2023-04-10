Два представителя «Спартака» могут уйти в конце нынешнего сезона

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время в совет директоров «Спартака» могут войти два новых представителя.

Отмечается, что один из новичков руководящего органа должен будет взять на себя оперативное управление клубом. Сообщается, что в его обязанности будут входить вопросы, решаемые помощником президента. Фактически, этот человек встает в табели о рангах над генеральным директором.

На данный момент пост генерального директора «Спартака» остаётся за Евгением Мележиковым, а должность спортивного директора занимает Пол Эшуорт. В конце нынешнего сезона кто-то из них покинет клуб. Источник сообщает, что между Мележиковым и Эшуортом нет никакого конфликта, однако у них разный подход к видению будущего красно-белых.