«Никому не нравится футбол команды». Бердыев проработал в «Сочи» всего 106 дней

Неожиданное решение клуба.

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Курбан Бердыев покинул «Сочи». В соцсетях клуба появились дежурная информация и слова благодарности. А также факт, что исполняющим обязанности стал Дмитрий Хохлов. Бердыев пришёл в клуб 25 декабря 2022-го, подписав соглашение на 2,5 года. Но в итоге проработал всего 106 дней.

Есть несколько ключевых пунктов, которые спровоцировали руководство «Сочи» на такое решение. Источники «Чемпионата» утверждают, что ключевая причина в результатах и стиле игры, что ставил Бердыев.

«Никому не нравится футбол, в который играет команда», – сказал один из собеседников «Чемпионата».

Несмотря на победы над ЦСКА и «Динамо», у команды было три поражения с начала весны. Причём от менее статусных клубов – «Оренбурга», «Факела» и «Крыльев Советов». Вероятно, этот момент тоже смутил боссов клуба.

Интересно, что, по сути, причины увольнения Бердыева частично повторяют историю с уходом предыдущего тренера Вадима Гаранина. Как известно, им были недовольны возрастные футболисты и не принимали методику его работы. Поэтому к концу первой части сезона он и перестал рулить процессами. Теперь в аналогичную ситуацию попал Бердыев, которого изначально с большим воодушевлением приняли ветераны команды. Но, видимо, экстаз быстро прошёл. И наступили суровые будни – со средними результатами.

Вместе с Курбаном Бекиевичем клуб, вероятно, покинут два его ближайших ассистента – Дмитрий Кириченко и Денис Мацюра. Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации коллег, помогать Дмитрию Хохлову – исполняющему обязанности главного тренера, возможно, будет Владислав Радимов. Хотя Кириченко совсем недавно (в февральском интервью «Чемпионату»), отвечая на вопрос о целях их штаба, как раз заявлял о важности результата. А ещё о том, что место в топ-5 – реальная задача для «Сочи».