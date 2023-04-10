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31 минуту назад

Губерниев предостерег Дзюбу от попыток прорваться в шоу-бизнес

Никита Бородкин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба ступил на скользкую дорогу шоу-бизнеса, когда не пожал руку главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку. Как сообщает РИА Новости, он призвал нападающего и дальше играть в футбол, поскольку «от него там больше пользы».

Губерниев раскритиковал Дзюбу после отказа пожать руку Семаку
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры Семак пошел к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако бывший форвард петербургской команды прошел мимо. Ранее он заявлял, что у него нет конфликта с бывшим тренером, однако они не разговаривают.

Дзюба отказался жать руку Семаку после матча «Локомотив» – «Зенит»

Губерниев считает, что Дзюба в последнее время пытается ступить на «скользкую дорожку шоу-бизнеса».

«Поскольку в футбол он играет лучше, как мы убедились, а ведущий из него так себе, честно говоря, он хочет как-то ярко выразиться в публичном поле. Но пусть лучше в футбол играет, от него там больше пользы», — подчеркнул комментатор.

Губерниев также отметил возросшую игру «Локомотива». По его мнению, в следующем сезоне московская команда будет бороться с «Зенитом» за лидерство.

Футбол,Артем Дзюба,Сергей Семак,Дмитрий Губерниев,Зенит,
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