Канчельскис об увольнении Бердыева: жуликам и проходимцам сразу нужен результат

«Уход Курбана Бердыева из «Сочи» — самое глупое решение, которое может быть. В нашем футболе работают жулики, дилетанты и проходимцы. Они и убивают наш футбол. Зачем тогда было брать Бердыева? Они не понимали, что сразу результата не будет? Жуликам и проходимцам сразу нужен результат. Я ничему не удивляюсь. Пускай думают, как быть дальше», — передает слова Канчельскиса «Чемпионат».