Канчельскис об увольнении Бердыева: жуликам и проходимцам сразу нужен результат
Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис эмоционально высказался об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».
«Уход Курбана Бердыева из «Сочи» — самое глупое решение, которое может быть. В нашем футболе работают жулики, дилетанты и проходимцы. Они и убивают наш футбол. Зачем тогда было брать Бердыева? Они не понимали, что сразу результата не будет? Жуликам и проходимцам сразу нужен результат. Я ничему не удивляюсь. Пускай думают, как быть дальше», — передает слова Канчельскиса «Чемпионат».
О назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце декабря 2022 года.
Последним клубом Бердыева был иранский «Трактор», который он возглавил в июне текущего года. В России специалист известен по работе в «Ростове» и «Рубине». Он приводил казанскую команду дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.
«Сочи» под руководством Бердыева провел пять матчей, одержав две победы в чемпионате страны.