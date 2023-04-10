Бывший игрок «Спартака» заявил о «десятилетии Дзюбы» в российском футболе

Ловчев заявил о «десятилетии Дзюбы» в российском футболе
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» заявил, что большое влияние нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в российском футболе позволяет говорить о «десятилетии Дзюбы».
В воскресенье «Локомотив» дома проиграл «Зениту» со счетом 1:2. После игры футболист железнодорожников не стал жать руку главному тренеру петербургского клуба Сергею Семаку, а затем сказал журналистам, что не увидел тренера. Дзюба играл за «сине бело голубых» с 2015 по 2022 год.
— Предыдущее десятилетие было Акинфеева, перед этим Аршавина. Это десятилетие Дзюбы будет? Да. Против «Спартака» будет играть, его ненавидят одни болельщики, другие, это реклама футбола.
Не пожал руку Семаку? Надо догадываться. Его выперли из «Зенита», он ушел в Турцию. Когда в Турции не получилось, он хотел вернуться, понимая, что в «Зените» у центральных нападающих не идет.
Кто король футбола? Раньше дети ходили в футболках Месси, Роналду, после 2018 года поменяли на майку Дзюбы. Вот и король футбола.
Дзюба — это производная сегодняшнего времени. Он понимает вещь, которую мы не понимали. Как только закончится его футбольный век, «Спартак» и «Зенит» забудут про него.
Он выкладывает видео, ходит (на интервью). В сборной хоть один игрок сейчас на уровень Дзюбы вышел? Надо ли брать в сборную? Его надо брать везде. Он — это популяризация футбола, хорошего и плохого, — сказал Ловчев в программе «Громко» на «Матч ТВ».Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.