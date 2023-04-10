Бывший игрок «Спартака» заявил о «десятилетии Дзюбы» в российском футболе

— Предыдущее десятилетие было Акинфеева, перед этим Аршавина. Это десятилетие Дзюбы будет? Да. Против «Спартака» будет играть, его ненавидят одни болельщики, другие, это реклама футбола.



Не пожал руку Семаку? Надо догадываться. Его выперли из «Зенита», он ушел в Турцию. Когда в Турции не получилось, он хотел вернуться, понимая, что в «Зените» у центральных нападающих не идет.



Кто король футбола? Раньше дети ходили в футболках Месси, Роналду, после 2018 года поменяли на майку Дзюбы. Вот и король футбола.



Дзюба — это производная сегодняшнего времени. Он понимает вещь, которую мы не понимали. Как только закончится его футбольный век, «Спартак» и «Зенит» забудут про него.