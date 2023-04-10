Экс главный тренер «Зенита» заявил о низком IQ Дзюбы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение об инциденте, когда нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Такое поведение абсолютно неприемлемо! Нежелание пожимать руку Семаку показывает низкий IQ Дзюбы», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 9 апреля, «Локомотив» уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:2. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков. За сине-бело-голубых забитыми мячами отметились Вендел и Матео Кассьерра.