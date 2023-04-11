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«Зенит» и «Динамо» сыграют в летнем международном турнире в Санкт-Петербурге

«Зенит» и «Динамо» сыграют в летнем международном турнире в Санкт-Петербурге

«Зенит» и «Динамо» сыграют в летнем международном турнире в Санкт-Петербурге
© Betassist

В соревнованиях поучаствуют четыре команды.

Летом 2023 года в Санкт-Петербурге состоится предсезонный турнир с участием четырёх команд, две из которых будут представлять Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По данным источника, в турнире сыграют петербургский «Зенит», московское «Динамо», турецкий «Фенербахче» и сербская «Црвена Звезда». Отмечается, что соревнования должны состоятся в конце июня-начале июня, однако окончательный состав участников и точные даты проведения станут известны позднее.

Проект турнира уже подготовлен, осталось согласовать его со всеми сторонами. Указывается, что матчи соревнований будут показаны на одном из федеральных российских телеканалов.

В ноябре 2022 года «Зенит» провёл товарищеский матч с «Црвеной Звездой» (3:1), а в марте 2023-го сыграл контрольную встречу с «Фенербахче» (2:2).

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