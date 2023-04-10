Черчесов сообщил о продлении контракта с клубом "Ференцварош"

"Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год, до лета 2024 года, - сказал Черчесов. - Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном".