Черчесов сообщил о продлении контракта с клубом "Ференцварош"

Черчесов сообщил о продлении контракта с футбольным клубом "Ференцварош"
Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" воспользовался опцией продления контракта с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Об этом российский специалист сообщил газете "Спорт-Экспресс" в понедельник.
"Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год, до лета 2024 года, - сказал Черчесов. - Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном".
Черчесову 59 лет, он возглавляет "Ференцварош" с декабря 2021 года.