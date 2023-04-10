В «Химках» прокомментировали возможное назначение Кержакова главным тренером

Специалист открыт к предложениям.

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал слухи о том, что Александр Кержаков может возглавить подмосковную команду.

«Обсуждает ли клуб потенциальное назначение Кержакова на пост главного тренера? Об этом я ничего не слышал», — цитирует Оленева Sport24.

3 апреля «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым. Кержаков был уволен 1 апреля из кипрской «Кармиотиссы» после поражения от «Олимпиакоса» (0:2), проработав в клубе менее двух месяцев.

Ранее Кержаков тренировал клубы «Томь» и «Пари Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.