"Ростов" отыгрался с 0:2 в матче с "Оренбургом"

Сегодня в рамках 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" принимал на своем поле "Ростов". Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Мансилья выиграл подбор и внешней стороной стопы сильно пробил в дальний верхний угол ворот Сергея Песьякова.

Через восемь минут "Оренбург" увеличил свое преимущество. Отличился Владимир Обухов. Этот гол стал для него первым после возвращения после дисквалификации из-за допинга.

В первом тайме "Ростов" потерял своего защитника Евгения Чернова из-за травмы.

Все вело к тому, что встреча завершится "сухой" победой хозяев. Однако, за 10 минут до окончания встречи Егор Голенков смог один мяч отыграть. Через девять минут Максим Осипенко, оставшийся никем не прикрытый в штрафной соперника, отправил мяч в дальний угол.

После этой встречи "Оренбург" набирает 33 очка и продолжает занимать восьмое место в турнирной таблице. "Ростов" набирает 45 очков и также удерживается на втором месте. Отставание от "Зенита" увеличилось до девяти очков.