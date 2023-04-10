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10 минут назад

Роднина высказалась о Дзюбе, который не пожал руку Семаку

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала тот факт, что после матча против «Зенита» футболист Артём Дзюба не пожал руку тренеру команды соперников Сергею Семаку. Об этом сообщает «МатчТВ».

Роднина высказалась о Дзюбе, который не пожал руку Семаку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Воспитанием взрослого мальчика надо было заниматься в детстве. Видимо, Дзюба слишком много времени уделял футболу», – прокомментировала Роднина поступок спортсмена.

Напомним, что после после очного матча против «Зенита» Артём Дзюба проигнорировал протянутую руку тренера команды соперников Сергея Семака. Позже спортсмен объяснил, что не заметил жеста.

Ранее Дзюба объяснился за большое количество нецензурной брани в шоу «Ну, так нельзя, ###».

Футбол,Артем Дзюба,Сергей Семак,Ирина Роднина,Зенит,Госдума,
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