Роднина высказалась о Дзюбе, который не пожал руку Семаку

«Воспитанием взрослого мальчика надо было заниматься в детстве. Видимо, Дзюба слишком много времени уделял футболу», – прокомментировала Роднина поступок спортсмена.

Напомним, что после после очного матча против «Зенита» Артём Дзюба проигнорировал протянутую руку тренера команды соперников Сергея Семака. Позже спортсмен объяснил, что не заметил жеста.