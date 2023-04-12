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8 минут назад

Точилин вошел в штаб исполняющего обязанности главного тренера клуба РПЛ "Сочи" Хохлова

ТАССиещё 1

Бывший главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин вошел в штаб исполняющего обязанности наставника команды Дмитрия Хохлова. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе сочинцев.

Точилин вошел в штаб исполняющего обязанности главного тренера клуба РПЛ "Сочи"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Точилин вошел в тренерский штаб Хохлова. [Дмитрий] Кириченко остается в команде и принимает участие в подготовке к оставшимся матчам", - сообщили в пресс-службе "Сочи".

10 апреля ТАСС в пресс-службе "Сочи" сообщили о том, что Курбан Бердыев ушел с должности главного тренера команды, а готовить команду к ближайшему матчу будет 47-летний Дмитрий Хохлов. В тот же день генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС, что инициатором прекращения сотрудничества выступил сам тренер.

Ранее Точилин занимал пост главного тренера "Сочи" с 2018 по 2019 год, а также в 2022 году. После ухода с поста главного тренера в прошлом году 48-летний специалист остался в системе клуба из Краснодарского края. В качестве игрока Точилин с 2006 по 2008 год играл за московское "Динамо" вместе с Хохловым.

После 22 туров "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 31 очко. В ближайшем туре команда 15 апреля на своем поле сыграет с "Краснодаром".

Футбол,Курбан Бердыев,Александр Точилин,Дмитрий Хохлов,Динамо,
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