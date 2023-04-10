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Малафеев: не стоит винить Дзюбу. С возрастом у всех ухудшается зрение

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поведение нападающиего «Локомотива» Артёма Дзюбы в эпизоде с Сергеем Семаком. Тренер питерцев после матча шёл к футболисту с протянутой рукой, однако тот её не пожал. Позднее Дзюба заявил, что не заметил Семака.

Малафеев: не стоит винить Дзюбу. С возрастом у всех ухудшается зрение
©  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ

«Не стоит винить Артёма. С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», – написал Малафеев в соцсетях.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что во времена совместной работы в «Зените» у Дзюбы и Семака были не лучшие отношения. Дзюба играл под руководством Семака с 2018 по 2022 год, а затем покинул клуб в статусе свободного агента.

Вчерашний матч 22-го тура РПЛ между командами закончился победой «Зенита» со счётом 2:1.

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