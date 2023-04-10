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54 минуты назад

Карпин эмоционально высказался о судействе матча против "Оренбурга"

Газета.Ru

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал судейство в матче против «Оренбурга».

Карпин эмоционально высказался о судействе матча против "Оренбурга"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счете 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два. Негативных эмоций больше, но не от команды, от других людей.

Если первый гол, который нам забили, засчитывать… Когда судья говорит, что он рукой сыграл, но после этого сделал передачу. Это как? Как это трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила? Потом было еще две передачи», — передает слова Карпина «Матч ТВ».

Сегодня «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» в рамках 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:2. К 80-й минуте ростовчане проигрывали 0:2, а затем забили два мяча в течении девяти минут. Отличились Егор Голенков и Максим Осипенко.

После этой встречи «Оренбург» набирает 33 очка и продолжает занимать восьмое место в турнирной таблице. «Ростов» набирает 45 очков и также удерживается на втором месте. Отставание от «Зенита» увеличилось до девяти очков.

Футбол,Егор Голенков,Максим Осипенко,Валерий Карпин,Зенит,
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