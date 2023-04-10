Гаджиев назвал вероятную причину ухода Бердыева из «Сочи»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что решение об уходе из «Сочи» принимал сам Курбан Бердыев.
Пресс служба «Сочи» в понедельник объявила, что Бердыев покинул пост главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Хохлов, вошедший в штаб клуба в январе.
— Я думаю, это решение самого Бердыева. Считаю, причиной стало то, что «Сочи» не выполнял условия договора.
У нас принято чаще говорить о том, что тренер не справился, недоработал. Ответственность всегда возлагают на наставника. Но очень часто происходят и другие ситуации. Ведь когда тренер приходит в клуб, то они договариваются об определенных условиях. Думаю, что клуб эти условия не выполнил, — сказал Гаджиев Vprognoze.ru.
«Сочи» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице МИР РПЛ.
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Источник:Vprognoze.ru