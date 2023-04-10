Гаджиев назвал вероятную причину ухода Бердыева из «Сочи»

— Я думаю, это решение самого Бердыева. Считаю, причиной стало то, что «Сочи» не выполнял условия договора.



У нас принято чаще говорить о том, что тренер не справился, недоработал. Ответственность всегда возлагают на наставника. Но очень часто происходят и другие ситуации. Ведь когда тренер приходит в клуб, то они договариваются об определенных условиях. Думаю, что клуб эти условия не выполнил, — сказал Гаджиев Vprognoze.ru.