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35 минут назад

Гаджиев назвал вероятную причину ухода Бердыева из «Сочи»

Матч ТВ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что решение об уходе из «Сочи» принимал сам Курбан Бердыев.

Гаджиев назвал вероятную причину ухода Бердыева из «Сочи»
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Пресс служба «Сочи» в понедельник объявила, что Бердыев покинул пост главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Хохлов, вошедший в штаб клуба в январе.

— Я думаю, это решение самого Бердыева. Считаю, причиной стало то, что «Сочи» не выполнял условия договора.

У нас принято чаще говорить о том, что тренер не справился, недоработал. Ответственность всегда возлагают на наставника. Но очень часто происходят и другие ситуации. Ведь когда тренер приходит в клуб, то они договариваются об определенных условиях. Думаю, что клуб эти условия не выполнил, — сказал Гаджиев Vprognoze.ru.

«Сочи» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Vprognoze.ru

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