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"Газпром" поможет "Бешикташу" купить Баринова из "Локомотива"

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Российская компания «Газпром» финансово поможет турецкому «Бешикташу» осуществить транфсер капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом сообщает Sozcu.

"Газпром" поможет "Бешикташу" купить Баринова
© РИА Новости

«Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона турецкого «Бешикташа» в Стамбуле. За три года турецкая сторона получит порядка €60 млн. Сотрудничество между сторонами рассчитано на пять лет.

Напомним, что в турецком чемпионате выступают два игрока сборной России — полузащитник Магомед Оздоев и защитник Федор Кудряшов.

СМИ ранее сообщали, что «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. Однако, как потом стало известно, турки предложили только 1,5 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» находится на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.

Баринов является воспитанников «железнодорожников». С 2019 года он вызывается в сборную России. В 2021 году в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 против Кипра (2:0) был капитаном сборной.

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