"Газпром" поможет "Бешикташу" купить Баринова

Российская компания «Газпром» финансово поможет турецкому «Бешикташу» осуществить транфсер капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом сообщает Sozcu.

«Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона турецкого «Бешикташа» в Стамбуле. За три года турецкая сторона получит порядка €60 млн. Сотрудничество между сторонами рассчитано на пять лет.

Напомним, что в турецком чемпионате выступают два игрока сборной России — полузащитник Магомед Оздоев и защитник Федор Кудряшов.

СМИ ранее сообщали, что «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. Однако, как потом стало известно, турки предложили только 1,5 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» находится на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.