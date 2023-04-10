Черчесов: такие игроки, как Дзюба, нужны российскому футболу

"В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей, но в остальном, как я понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. Что касается его взаимоотношений с "Зенитом", то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое. В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды, это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России", - отметил специалист.