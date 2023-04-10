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Черчесов: такие игроки, как Дзюба, нужны российскому футболу

Такие игроки, как нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба, нужны российскому футболу. Такое мнение "Спорт-экспрессу" в понедельник высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Черчесов: такие игроки, как Дзюба, нужны российскому футболу
© РИА Новости

8 февраля Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. До этого он играл в турецком клубе "Адана Демирспор".

"На сегодняшний день Артем важный игрок для "Локомотива". Хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ (Мир - Российской премьер-лиге - прим. ТАСС), потому что такие фигуры нужны нашему футболу", - сказал Черчесов.

Также он оценил игру Дзюбы в матче чемпионата России против "Зенита" (1:2), за который нападающий выступал с 2015 по 2022 год.

"В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей, но в остальном, как я понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. Что касается его взаимоотношений с "Зенитом", то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое. В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды, это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России", - отметил специалист.

Дзюбе 34 года, он провел за "Локомотив" 7 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 154 гола. Вместе с Александром Кержаковым ему принадлежит рекорд по количеству голов за сборную России (30).

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