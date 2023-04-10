Карим Бензема отклонил предложение из Саудовской Аравии

Контракт французского нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема истекает ближайшим летом, но стороны не против продлить сотрудничество ещё на один год. Испанское издание Marca, ссылаясь на свои источники, сообщает, что форвард отказался от щедрого предложения из Саудовской Аравии.

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Бензема серьёзно обдумал предложение, поступившее из Саудовской Аравии, но многомиллионный контракт не соблазнил Карима, который теперь твёрдо решил остаться в «Реале» ещё хотя бы на один сезон, 15-й подряд (24 трофея, цифра может увеличиться).