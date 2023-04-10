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Генменеджер «Кармиотиссы» дал язвительную характеристику Кержакову

Российский специалист ранее тренировал кипрскую команду.

Генменеджер «Кармиотиссы» дал язвительную характеристику Кержакову
© РБК Спорт

Генменеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус прокомментировал интервью бывшего наставника команды Александра Кержакова. Ранее российский специалист заявил, что с ним не расплатились за работу. Кроме того, по словам Кержакова, в его работу регулярно вмешивался владелец клуба Дмитрий Пунин.

«Господин Кержаков получил полную зарплату. Он подписал бумагу, подтверждающую отсутствие претензий.

Он много рассказал о своём пребывании на Кипре. Мне кажется, что он отличный парень. Но я считаю, что ему стоит больше использовать собственный опыт на тренировках, больше следить за соперниками, выучить их имена, ходить на игры, а не ездить на рыбалку. Тогда он сможет критиковать нас. Пока же желаю ему удачи», — цитирует Антониуса «Спорт-Экспресс».

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