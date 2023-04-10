Генменеджер «Кармиотиссы» дал язвительную характеристику Кержакову

«Господин Кержаков получил полную зарплату. Он подписал бумагу, подтверждающую отсутствие претензий.



Он много рассказал о своём пребывании на Кипре. Мне кажется, что он отличный парень. Но я считаю, что ему стоит больше использовать собственный опыт на тренировках, больше следить за соперниками, выучить их имена, ходить на игры, а не ездить на рыбалку. Тогда он сможет критиковать нас. Пока же желаю ему удачи», — цитирует Антониуса «Спорт-Экспресс».