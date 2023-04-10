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42 минуты назад

Черчесов рассказал об откровенных отношениях с экс-владельцем "Спартака" Федуном

Газета.Ru

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал об отношениях с бывшим владельцем московского "Спартака" Леонидом Федуном.

Черчесов рассказал об откровенных отношениях с экс-владельцем "Спартака" Федуном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Благодарен Федуну за то, что в свое время он доверил мне поработать в "Спартаке" на ответственных ролях, хотя, наверное, опыта у меня тогда недоставало: я ведь поздно завершил карьеру игрока — в 41 год. Понятно, что у нас могли возникать с Леонидом Арнольдовичем определенные разногласия по тем или иным вопросам, но как в амбициозной работе без этого? Я ценю то, что у нас с ним откровенные отношения", - передает слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Черчесов тренировал "Спартак" с 2007 по 2008 год. Под его руководством клуб стал серебряным призером чемпионата России.

Напомним, компания "Лукойл" выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

Сейчас красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, чьи предложения он отклонил недавно.

Футбол,Леонид Федун,Станислав Черчесов,Лукойл,Спартак,
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