Черчесов рассказал об откровенных отношениях с экс-владельцем "Спартака" Федуном

"Благодарен Федуну за то, что в свое время он доверил мне поработать в "Спартаке" на ответственных ролях, хотя, наверное, опыта у меня тогда недоставало: я ведь поздно завершил карьеру игрока — в 41 год. Понятно, что у нас могли возникать с Леонидом Арнольдовичем определенные разногласия по тем или иным вопросам, но как в амбициозной работе без этого? Я ценю то, что у нас с ним откровенные отношения", - передает слова Черчесова "Спорт-Экспресс".