Черчесов рассказал об откровенных отношениях с экс-владельцем "Спартака" Федуном

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал об отношениях с бывшим владельцем московского "Спартака" Леонидом Федуном.
"Благодарен Федуну за то, что в свое время он доверил мне поработать в "Спартаке" на ответственных ролях, хотя, наверное, опыта у меня тогда недоставало: я ведь поздно завершил карьеру игрока — в 41 год. Понятно, что у нас могли возникать с Леонидом Арнольдовичем определенные разногласия по тем или иным вопросам, но как в амбициозной работе без этого? Я ценю то, что у нас с ним откровенные отношения", - передает слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
Черчесов тренировал "Спартак" с 2007 по 2008 год. Под его руководством клуб стал серебряным призером чемпионата России.
Напомним, компания "Лукойл" выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
Сейчас красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице.
Ранее Станислав Черчесов рассказал, чьи предложения он отклонил недавно.