Джорджевич заявил, что в «Сочи» игрокам запретили комментировать уход Бердыева
Увольнение специалиста стало шоком.
Форвард «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что в клубе запретили обсуждать уход с поста главного тренера команды Курбана Бердыева. Ранее клуб официально объявил об уходе 70-летнего специалиста.
Напомним, что Бердыев проработал в команде лишь пять матчей после назначения. Под его руководством «Сочи» одержал две победы и потерпел три поражения. Ради работы в «Сочи» он разорвал контракт с иранским клубом «Трактор».
«Без комментариев. Нам ничего нельзя говорить на эту тему», — цитирует форварда «РБ Спорт».
Позднее появилась информация, что Бердыев может возглавить «Рубин», в котором он ранее уже работал. В настоящее время команда выступает в Первой лиге.