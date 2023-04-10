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Джорджевич заявил, что в «Сочи» игрокам запретили комментировать уход Бердыева

Увольнение специалиста стало шоком.

Джорджевич заявил, что в «Сочи» игрокам запретили комментировать уход Бердыева
© Мир24

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что в клубе запретили обсуждать уход с поста главного тренера команды Курбана Бердыева. Ранее клуб официально объявил об уходе 70-летнего специалиста.

Напомним, что Бердыев проработал в команде лишь пять матчей после назначения. Под его руководством «Сочи» одержал две победы и потерпел три поражения. Ради работы в «Сочи» он разорвал контракт с иранским клубом «Трактор».

«Без комментариев. Нам ничего нельзя говорить на эту тему», — цитирует форварда «РБ Спорт».

Позднее появилась информация, что Бердыев может возглавить «Рубин», в котором он ранее уже работал. В настоящее время команда выступает в Первой лиге.

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