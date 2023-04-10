Джорджевич заявил, что в «Сочи» игрокам запретили комментировать уход Бердыева

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что в клубе запретили обсуждать уход с поста главного тренера команды Курбана Бердыева . Ранее клуб официально объявил об уходе 70-летнего специалиста.

Напомним, что Бердыев проработал в команде лишь пять матчей после назначения. Под его руководством «Сочи» одержал две победы и потерпел три поражения. Ради работы в «Сочи» он разорвал контракт с иранским клубом «Трактор».