Главному тренеру киевского «Динамо» стало плохо после матча с «Минаем»

«Я подошёл к авто Луческу и сказал: «Мистер, можно несколько слов относительно матча“. И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь» – рассказал один из журналистов.