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16 минут назад

Луческу стало плохо после матча с «Минаем»

Чемпионат.com

Главному тренеру киевского «Динамо» Мирчи Луческу потребовалась медицинская помощь после матча с «Минаем», сообщает Korrespondent.

Главному тренеру киевского «Динамо» стало плохо после матча с «Минаем»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Динамо» уверенно обыграло соперника со счётом 2:0, однако главному тренеру бело-синих победа далась очень тяжело, и скорее всего, он пропустит ближайшие матчи своих подопечных.

«Я подошёл к авто Луческу и сказал: «Мистер, можно несколько слов относительно матча“. И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь» – рассказал один из журналистов.

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ киевское «Динамо» идёт на четвёртом месте, набрав 39 баллов после 20 матчей.

Футбол,Мирча Луческу,Динамо,
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