Главному тренеру киевского «Динамо» стало плохо после матча с «Минаем»

Главному тренеру киевского «Динамо» Мирчи Луческу потребовалась медицинская помощь после матча с «Минаем», сообщает Korrespondent.
«Динамо» уверенно обыграло соперника со счётом 2:0, однако главному тренеру бело-синих победа далась очень тяжело, и скорее всего, он пропустит ближайшие матчи своих подопечных.
«Я подошёл к авто Луческу и сказал: «Мистер, можно несколько слов относительно матча“. И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь» – рассказал один из журналистов.
Отметим, что в турнирной таблице УПЛ киевское «Динамо» идёт на четвёртом месте, набрав 39 баллов после 20 матчей.