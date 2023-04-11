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«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»

Игра испанских клубов завершилась нулевой ничьей.

«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»
© EPA

Матч 28-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» завершился вничью – 0:0

Отметим, что сине-гранатовые превзошли своего соперника во владении мячом (59 на 41), общему количеству ударов (18-5) и по ударам в створ (3-0).

В настоящее время каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка после 28 матчей. Команда Хави имеет отрыв от «Реала» в 13 очков. «Жирона» располагается на 11-м месте, имея в своем активе 35 очков.

В следующем туре чемпионата, 16 апреля, «Барселона» отправится в гости к «Хетафе», красно-белые в тот же день примут на своем поле «Эльче».

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