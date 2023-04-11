«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»

Игра испанских клубов завершилась нулевой ничьей.

Матч 28-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» завершился вничью – 0:0

Отметим, что сине-гранатовые превзошли своего соперника во владении мячом (59 на 41), общему количеству ударов (18-5) и по ударам в створ (3-0).

В настоящее время каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка после 28 матчей. Команда Хави имеет отрыв от «Реала» в 13 очков. «Жирона» располагается на 11-м месте, имея в своем активе 35 очков.