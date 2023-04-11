Хави высказался о потере очков «Барселоны» в матче с «Жироной»

«У нас очень хорошая ситуация. Мы старались и вели правильную игру, у нас было много шансов забить и выиграть матч против очень хорошей команды. Нам просто не удалось забить. Думаю, «Барселона» заслужила победу. На следующей неделе мы будем играть с «Хетафе», которые ведут борьбу за выживание. Эта команда сыграла вничью на «Бернабеу». У них отличный коллектив», — приводит слова Хави Marca.