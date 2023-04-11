Сёмин: «Ростов» заслуживает финишировать в тройке РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о текущем турнирном положении «Ростова».

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«У «Ростова» отличный коллектив и сильный главный тренер. Думаю, команда сможет финишировать в тройке РПЛ. Они этого заслуживают», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, в августе 2021-го Юрий Семин подписал контракт с «Ростовом» до 2023-го года, но проработал в клубе всего полтора месяца. 25 сентября 2021-го «Ростов» объявил, что главный тренер подал в отставку. Решение было принято совместно с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.

Вчера, 10 апреля, подопечные Валерия Карпина в гостях сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2), уступая по ходу встречи в два мяча, отыгравшись после 80 й-минуты.

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» набрал 45 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» имеет в своём активе 42 очка и занимает третью строчку. Лидирует — «Зенит» с 54 очками.