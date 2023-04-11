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Сёмин высказался об игре Дзюбы в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре российского нападающего Артёма Дзюбы в матче 22-го тура чемпионата России с «Зенитом». Напомним, встреча прошла в Москве и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

Сёмин высказался об игре Дзюбы в матче с «Зенитом»
© ТАСС

«Думаю, основная интрига была в том, кто выиграет. Всё-таки «Локомотив» дома не проигрывал «Зениту» с 2017 года. А забьёт ли Дзюба «Зениту» – это не интрига. Дзюбе надо поддерживать свой уровень в каждой встрече. Он играл с командой, которая по статусу выше. Наверное, мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы. Они не дали Артёму сыграть так, как он хотел», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и одну результативную передачу.

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