Сёмин высказался об игре Дзюбы в матче с «Зенитом»

«Думаю, основная интрига была в том, кто выиграет. Всё-таки «Локомотив» дома не проигрывал «Зениту» с 2017 года. А забьёт ли Дзюба «Зениту» – это не интрига. Дзюбе надо поддерживать свой уровень в каждой встрече. Он играл с командой, которая по статусу выше. Наверное, мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы. Они не дали Артёму сыграть так, как он хотел», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».