Гришин: Дзюба поступил некрасиво, он закончился как человек

Футболист проигнорировал бывшего тренера из-за обиды.
Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча с «Зенитом». 34-летний футболист отказался пожать руку наставнику петербургской команды Сергею Семаку.
«Знаю Семака как хорошего человека. Видел, что он направлялся к Дзюбе, чтобы протянуть руку, но Артём отказался от этого. Он поступил некрасиво, противный момент.
Как человек Дзюба для меня закончился. Нельзя так себя вести. К тебе подходит тренер, который доверял тебе на протяжении четырёх лет, помог тебе выиграть четыре чемпионата России, а ты отвечаешь таким отношением. У Дзюбы что-то не так с головой», — цитирует Гришина «РБ Спорт».
Напомним, «Зенит» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 2:1. После матча Дзюба заявил, что не пожал руку Семаку, поскольку не заметил специалиста.