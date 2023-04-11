Гришин: Дзюба поступил некрасиво, он закончился как человек

«Знаю Семака как хорошего человека. Видел, что он направлялся к Дзюбе, чтобы протянуть руку, но Артём отказался от этого. Он поступил некрасиво, противный момент.



Как человек Дзюба для меня закончился. Нельзя так себя вести. К тебе подходит тренер, который доверял тебе на протяжении четырёх лет, помог тебе выиграть четыре чемпионата России, а ты отвечаешь таким отношением. У Дзюбы что-то не так с головой», — цитирует Гришина «РБ Спорт».