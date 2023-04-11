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19 минут назад

Гришин: Дзюба поступил некрасиво, он закончился как человек

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Футболист проигнорировал бывшего тренера из-за обиды.

Гришин: Дзюба поступил некрасиво, он закончился как человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча с «Зенитом». 34-летний футболист отказался пожать руку наставнику петербургской команды Сергею Семаку.

«Знаю Семака как хорошего человека. Видел, что он направлялся к Дзюбе, чтобы протянуть руку, но Артём отказался от этого. Он поступил некрасиво, противный момент.

Как человек Дзюба для меня закончился. Нельзя так себя вести. К тебе подходит тренер, который доверял тебе на протяжении четырёх лет, помог тебе выиграть четыре чемпионата России, а ты отвечаешь таким отношением. У Дзюбы что-то не так с головой», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 2:1. После матча Дзюба заявил, что не пожал руку Семаку, поскольку не заметил специалиста.

Футбол,Сергей Семак,Александр Гришин,Зенит,
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