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Малафеев пошутил над нежеланием Дзюбы пожать руку Семаку

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев объяснил нежелание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Как сообщает «Лента.ру», в своих соцсетях он призвал не винить спортсмена в произошедшем.

Малафеев пошутил над нежеланием Дзюбы пожать руку Семаку
© РИА Новости

«С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», — пошутил он.

Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры Семак пошел к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако бывший нападающий петербургской команды прошел мимо.

Дзюба отказался жать руку Семаку после матча «Локомотив» – «Зенит»

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что футболист ступил на скользкую дорогу шоу-бизнеса, когда не пожал руку Семаку. Он призвал Дзюбу и дальше играть в футбол, поскольку «от него там больше пользы».

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