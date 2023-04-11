Малафеев пошутил над нежеланием Дзюбы пожать руку Семаку
Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев объяснил нежелание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Как сообщает «Лента.ру», в своих соцсетях он призвал не винить спортсмена в произошедшем.
«С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», — пошутил он.
Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры Семак пошел к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако бывший нападающий петербургской команды прошел мимо.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что футболист ступил на скользкую дорогу шоу-бизнеса, когда не пожал руку Семаку. Он призвал Дзюбу и дальше играть в футбол, поскольку «от него там больше пользы».