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1 час назад

«Зенит» летом собирается выкупить Веру из «Оренбурга»

Чемпионат.comиещё 1

«Зенит» намерен летом выкупить полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зенит» летом собирается выкупить Веру из «Оренбурга»
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В текущем сезоне на счету 25-летнего Веры 23 игры в составе оренбуржцев во всех турнирах. Аргентинский футболист отличился одним забитым голом и 4 результативными передачами.

До игры за «Оренбург» Лукас Вера выступал в аргентинских клубах: «Уракан», «Ланус» и «Олл Бойз».

Контракт футболиста с оренбуржцами рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока по данным интернет-портала Transfermrkt – € 2,5 млн.

Футбол,Лукас Вера,Зенит,
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