«Зенит» летом собирается выкупить Веру из «Оренбурга»

«Зенит» намерен летом выкупить полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В текущем сезоне на счету 25-летнего Веры 23 игры в составе оренбуржцев во всех турнирах. Аргентинский футболист отличился одним забитым голом и 4 результативными передачами.

До игры за «Оренбург» Лукас Вера выступал в аргентинских клубах: «Уракан», «Ланус» и «Олл Бойз».