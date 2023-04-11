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Бывший футболист сборной Англии признался в проблемах с психикой

55-летний бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн признался, что страдает клаустрофобией и боится темноты, но научился держать свои страхи под контролем. Его рассказ о проблемах с психикой цитирует издание Daily Mail.

Бывший футболист сборной Англии признался в проблемах с психикой
© Lenta.ru

Экс-спортсмен сообщил, что, помимо фобий, у него также диагностировано биполярное аффективное расстройство — хроническое психическое заболевание, ранее известное как маниакально-депрессивный психоз. Из-за проблем с ментальным здоровьем у Гаскойна в свое время развился алкоголизм, однако при помощи врачей и терапии он научился справляться со своими страхами и держит болезнь под контролем.

Состояние бывшего футболиста стабилизировалось настолько, что он решился принять участие в реалити-шоу «Боюсь темноты» и провести восемь дней в замкнутом пространстве в полной темноте.

Ранее американская актриса Брук Шилдс рассказала о тяготах славы секс-символа в юном возрасте. Она рассказала, что в 1980-е годы, будучи уже популярной актрисой, решила сделать перерыв в карьере ради учебы в Принстонском университете. В первые годы жизни в студенческом городке Шилдс чувствовала себя отчаянно одинокой и несчастной из-за того, что многие студенты избегали ее.

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