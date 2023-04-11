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25 минут назад

«Челси» хочет сохранить Феликса «несмотря ни на что»

Чемпионат.com

Тодд Боули и его команда по подбору персонала решили, что хотят сохранить в «Челси» Жоау Феликса этим летом «несмотря ни на что», сообщает AS.

«Челси» хочет сохранить Феликса «несмотря ни на что»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

23-летний форвард забил всего дважды в 12 матчах с тех пор, как дебютировал в английском футболе, но болельщики и тренеры, как полагают, были впечатлены тем, что они увидели от Феликса, который остаётся одним из самых дорогих игроков в истории футбола после перехода из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019 году.

Однако, к сожалению для «синих», они предпочли не включать опцию постоянной покупки в арендное соглашение. Таким образом, переговоры придётся начинать с нуля этим летом, а «Атлетико» не готов расставаться с игроком менее, чем за € 80 млн.

Это вполне объяснимо, учитывая, что «матрасники» потратили колоссальные € 129 млн на сделку, которая не позволила Феликсу полностью раскрыть свой потенциал. Несмотря на то, что мадридский клуб не сможет возместить все эти деньги, «Челси» всё равно может расстаться с серьёзной суммой.

Сообщается, что сам Жоау Феликс заинтересован в том, чтобы остаться в «Челси» после окончания этого сезона. Игрок не хочет возвращаться в испанскую столицу после слухов о разногласиях с Диего Симеоне.

Футбол,Тодд Боули,
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