В "Зените" высказались об интересе к десяти игрокам РПЛ

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию, что клуб интересуется десятью футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Данные об интересе к указанным футболистам - это дезинформация", - передает слова Медведева РИА Новости.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что сине-бело-голубые интересуются голкиперами Матвеем Сафоновым ("Краснодар") и Ильей Лантратовым ("Локомотив"), защитниками Игорем Дивеевым (ЦСКА), Ильей Самошниковым ("Рубин"), Максимом Осипенко, Александром Сильяновым (оба - "Ростов"), полузащитниками Лукасом Верой ("Оренбург"), Александром Коваленко ("Крылья Советов") и Сергеем Пиняевым ("Локомотив"), нападающим Константином Тюкавиным ("Динамо").
После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" располагается на первом месте. В минувшем туре подопечные Сергея Семака обыграли "Локомотив" со счетом 2:1. Отрыв от идущего на втором месте "Ростова" составляет девять очков. "Спартак" располагается на третьей позиции с отставанием от петербуржцев в 12 очков.
Ранее агент игрока "Динамо" Константина Тюкавина разнес новость о переходе своего клиента в "Зенит".