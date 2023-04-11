В "Зените" высказались об интересе к десяти игрокам РПЛ

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" располагается на первом месте. В минувшем туре подопечные Сергея Семака обыграли "Локомотив" со счетом 2:1. Отрыв от идущего на втором месте "Ростова" составляет девять очков. "Спартак" располагается на третьей позиции с отставанием от петербуржцев в 12 очков.