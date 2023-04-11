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Булыкин оценил шансы «Баварии» на проход в полуфинал Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы мюнхенской «Баварии» пройти «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Булыкин оценил шансы «Баварии» на проход в полуфинал ЛЧ
© Матч ТВ

«Манчестер Сити» и «Бавария» проведут первый матч ¼ финала Лиги чемпионов во вторник, 11 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», начало трансляции — в 21:45 мск. Также за ходом встречи можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

— Думаю, у «Баварии» есть, что противопоставить «Манчестер Сити». Это же «Бавария». Мюнхенцы постоянно играют на высоких стадиях Лиги чемпионов и знают, как справиться с любым соперником. У немцев недавно произошла смена главного тренера. А такие действия накануне решающих матчей в Лиге чемпионов всегда рискованны. Посмотрим, как у команды получится адаптироваться к новым требованиям. И как вообще это событие повлияет на игру «Баварии». А вот кто из этой пары пройдёт в полуфинал, это уже большой вопрос, — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Лейпцигом» — общий счет 8:1. «Бавария» обыграла «ПСЖ» (3:0 по сумме двух встреч).

Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Vprognoze.ru

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