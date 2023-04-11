Булыкин оценил шансы «Баварии» на проход в полуфинал ЛЧ

— Думаю, у «Баварии» есть, что противопоставить «Манчестер Сити». Это же «Бавария». Мюнхенцы постоянно играют на высоких стадиях Лиги чемпионов и знают, как справиться с любым соперником. У немцев недавно произошла смена главного тренера. А такие действия накануне решающих матчей в Лиге чемпионов всегда рискованны. Посмотрим, как у команды получится адаптироваться к новым требованиям. И как вообще это событие повлияет на игру «Баварии». А вот кто из этой пары пройдёт в полуфинал, это уже большой вопрос, — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.